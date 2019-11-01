Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, takıma döndü

Beşiktaş'ta Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan ve bu yüzden Galatasaray derbisinde de forma giyemeyen Burak Yılmaz, yaklaşık 2 haftalık bir aranın ardından dünkü idmanda takıma katıldı.

Teknik heyetin, dönüşü sebebiyle çok mutlu olduğu Burak, takımla birlikte ısınma hareketlerine çıktıktan sonra, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.

Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen Burak’ın, Antalya karşılaşmasında kadroda olup olmayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Alınan bilgiye göre Siyah-Beyazlı ekibin sağlık heyetinin, tecrübeli golcüyü bu sabah son bir kontrolden daha geçireceği ve ardından son kararın verileceği bildirildi.

Avcı soğuk bakıyor

33 yaşındaki forvetin, Antalya deplasmanında takımdaki yerini almak istediği ifade edilirken, teknik direktör Abdullah Avcı ise zorlu maratonda en güvendiği isimlerden biri olan Burak’ın başka sıkıntılar yaşamasını istemiyor. Bu yüzden Burak’ın, maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda bile yarınki maçta zorunlu olmadıkça oyuna girmesi beklenmiyor.