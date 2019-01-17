Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şov devam ediyor

Beşiktaş'ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’daki takım çalışmalarında fırtına gibi esmeye devam ediyor.

17 Ocak 2019, Perşembe 06:04
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şov devam ediyor

Beşiktaş'ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar’daki takım çalışmalarında fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanın da yıldızıydı...

Şut çalışmasında peş peşe attığı gollerle dikkat çeken Burak, hırslı görüntüsüyle alkış topladı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in performansını yakından takip ettiği tecrübeli futbolcu, idman performansıyla hocasına güven verdi.

Yarınki Akhisarspor karşılaşmasıyla Beşiktaş formasıyla ikinci dönemindeki ilk maçına çıkacak olan Burak, 71 numaralı formasıyla takımına zaferi getirmeye çalışacak. 

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