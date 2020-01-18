Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan ve tedaviyle rehabilitasyon süreçlerine devam edilen futbolcular Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens’in katılmadığı belirtildi. Diğer futbolcuların taktik ve kondisyon ağırlıklı geçen antrenmana pas çalışmasıyla başladığı ifade edildi.

Takım, bugün kampa girecek

Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Takımla çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz, idman karşılaşmasında ortaya koyduğu futbolla günün yıldızı oldu. Performansıyla takım arkadaşlarına zor anlar yaşatan Burak, birbiri ardına attığı gollerle Sivasspor’la oynanacak mücadele öncesinde görevi tam olarak hazır olduğunu gösterdi. İdmanı yakından takip eden teknik direktör Abdullah Avcı da Burak’ın performansı sebebiyle oldukça keyifliydi.

Siyah-Beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacaklarını antrenmanla tamamlayacak ve ardından kampa girecek.