Beşiktaş’ta Burak Yılmaz seriye bağladı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz beklenen formuna ulaştı. Sezonun ilk yarısında istikrarsız bir görüntü çizen kaptan, ikinci devrede ise 3. lig maçında da 90 dakika sahada kaldı.

Göztepe deplasmanında penaltıdan ağları havalandırmasına rağmen takımına puanı getiremeyen Burak, Rize’de ise açılış golünü atan isimdi. Atiba’nın pasında usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen Burak, takımını ateşledi. Hücumda Rize stoperlerine büyük zorluk çıkartan tecrübeli futbolcu, Gökhan’ın attığı ve skoru 2-1’e getiren golden sonra ise en çok sevinen isimlerden biriydi.

Yine boş geçmedi

Ligdeki gol sayısını 7’ye çıkartan Burak, geçen sezon da Beşiktaş’a geldikten sonra çıktığı Rize deplasmanında ağları boş geçmemiş, 7-2’lik maçta 1 gol atmıştı.