Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın da hafta içinde takıma dahil olması bekleniyor. Ankaragücü maçı sonrasında sağ kasığında kanama meydana gelen ve geçen hafta yapılan tedaviye hızlı yanıt veren golcü futbolcunun durumu, bu hafta içi yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.

Burak’tan gelecek olan habere göre, kadro şekillenecek. Eğer Burak Yılmaz, Antalyaspor deplasmanına götürülmezse Braga ve Galatasaray maçlarında attığı gollerle yıldızını parlatan Umut Nayir’in ilk 11’deki görevine devam etmesi bekleniyor.

Diğer isimlerden müjde...

Cumartesi günü Antalyaspor’la oynanacak mücadele öncesinde; Kevin N’Koudou, Victor Ruiz ve Douglas’ın hazır olması planlanıyor.

Önceki gün yapılan antrenmanda Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz dışında eksik oyuncu bulunmazken, bu isimlerden N’Koudou düz koşu yaptı, Douglas ve Victor Ruiz ise takımla birlikte çalıştı. Yaşadığı sakatlık sonrasında 2 hafta takımdan ayrı kalan N’Koudou’nun bu hafta içinde hazır hale geleceği düşünülüyor.