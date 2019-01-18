Beşiktaş'ta Burak Yılmaz oynamak istiyor

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Burak Yılmaz, Akhisarspor deplasmanında ilk 11'de forma giymek istiyor. Ancak henüz net kararını veremeyen Şenol Güneş'in şu an için ilk tercihi Larin'le başlayıp, Burak'ı ikinci yarıda sahaya sürmek.

18 Ocak 2019, Cuma 05:58
- A +
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz oynamak istiyor

Kara Kartal’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı yeni transferi Burak Yılmaz’ın, Akhisarspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede sahada yer alıp almayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor... Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de 33 yaşındaki golcüyü ilk 11’de sahaya sürüp sürmeme konusundaki kararsızlığı halen devam ederken, Burak’ın forma istediği ve idmanlardaki hırslı görüntüsüyle bunu gösterdiği öğrenildi. Bu doğrultuda Güneş’in kararını maç saatinde vermesi bekleniyor.

Diğer bir seçenek...

Burak Yılmaz’ı ilk 11’de başlatma konusunda kararsızlık yaşayan Şenol Güneş’in bir diğer seçeneği ise Cyle Larin’le başlamak. Bu doğrultuda tecrübeli çalıştırıcının Kanadalı oyuncusuyla mücadeleye başlayıp, karşılaşmanın gidişatına göre 33 yaşındaki futbolcuya ikinci yarıda şans verebileceği gelen haberler arasında yer alıyor. Bu sezon ligde 7 maçta Trabzonspor forması giyen Burak, rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başarmıştı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.