Kara Kartal’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı yeni transferi Burak Yılmaz’ın, Akhisarspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede sahada yer alıp almayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor... Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de 33 yaşındaki golcüyü ilk 11’de sahaya sürüp sürmeme konusundaki kararsızlığı halen devam ederken, Burak’ın forma istediği ve idmanlardaki hırslı görüntüsüyle bunu gösterdiği öğrenildi. Bu doğrultuda Güneş’in kararını maç saatinde vermesi bekleniyor.

Diğer bir seçenek...

Burak Yılmaz’ı ilk 11’de başlatma konusunda kararsızlık yaşayan Şenol Güneş’in bir diğer seçeneği ise Cyle Larin’le başlamak. Bu doğrultuda tecrübeli çalıştırıcının Kanadalı oyuncusuyla mücadeleye başlayıp, karşılaşmanın gidişatına göre 33 yaşındaki futbolcuya ikinci yarıda şans verebileceği gelen haberler arasında yer alıyor. Bu sezon ligde 7 maçta Trabzonspor forması giyen Burak, rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başarmıştı.