Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Konyaspor maçını bekliyor

A Milli Takımımız’ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmasında önemli pay sahiplerinden biri olan Burak Yılmaz, bileti kaptığımız İzlanda karşılaşmasında 90 dakika forma giymişti. Sonrasında grupta oynadığımız son Andorra maçı öncesi aday kadrodan çıkarılan Burak, artık tam anlamıyla Beşiktaş’ın yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor mücadelesine odaklandı.

Sezonun ilk yarısında genel anlamda sakatlık sebebiyle henüz gerçek formuna ulaşamayan Burak, Süper Lig’de son golünü 2-0 kazanılan Alanyaspor karşısında atmıştı.

Oldukça formda...

Ardından ligde sahne aldığı 3 maçı da boş geçen 34 yaşındaki forvet, gol orucunu Konya’da bozmak istiyor.

İdmanlarda oldukça formda olduğu öğrenilen yıldız oyuncu, çift kale maçlarda attığı gollerle hem teknik heyetin hem de takım arkadaşlarının yüzünü güldürmeyi başardı.