Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi!

Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş, Bundesliga 2 ekibi Karlsruher forması giyen Burak Çamoğlu ile ilgileniyor. Dortmund alt yapısında yetişen oyuncunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona ermişti.

18 Ağustos 2020, Salı 14:49 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta Burak Çamoğlu sürprizi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar Bundesliga 2 ekibi Karlsruher forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Burak Çamoğlu ile ilgileniyor.

Dortmund alt yapısında yetişen ve son 3 sezondur Karlsruher forması giyen genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitti.

Siyah-Beyazlı takımın oyuncunun temsilcisi olan Turgut Karadağ'a ulaştığı ve oyuncunun sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Son 3 sezonda takımıyla 70'e yakın maça çıkan Burak Çamoğlu ile ayrıca bazı Süper Lig kulüpleri de ilgileniyor. 

Burak Çamoğlu sağ bek dışında orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...