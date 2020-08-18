Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar Bundesliga 2 ekibi Karlsruher forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Burak Çamoğlu ile ilgileniyor.

Dortmund alt yapısında yetişen ve son 3 sezondur Karlsruher forması giyen genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitti.

Siyah-Beyazlı takımın oyuncunun temsilcisi olan Turgut Karadağ'a ulaştığı ve oyuncunun sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Son 3 sezonda takımıyla 70'e yakın maça çıkan Burak Çamoğlu ile ayrıca bazı Süper Lig kulüpleri de ilgileniyor.

Burak Çamoğlu sağ bek dışında orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.