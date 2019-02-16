Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, Malatya galibiyeti ile birlikte bir ilki yaşadı. Antalya ve Bursa maçlarından sonra Malatya’yı da deviren Siyah-Beyazlılar bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanma başarısı gösterdi. Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Kara Kartal önümüzdeki haftalarda da galibiyet serisine devam etmeyi ve zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.