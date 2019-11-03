Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dün yapılan Antalyaspor maçında oynayan futbolcular antrenmanı sahada yapılan rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı, ardından ise pas, 5’e 2 çalışması ve minik kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada gerçekleştirilen çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Braga maçı hazırlıklarına 5 Kasım Salı günü yapacağı sabah antrenmanıyla devam edecek.

DHA