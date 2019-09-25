Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman’ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı. Bugün yapılacak divan kurulu toplantısından sonra Başkan’ın görevini Divan Kurulu Başkan’ı Tevfik Yamantürk’e devretmesi bekleniyor. Peki yeni gelecek yönetimi neler bekliyor...

İlk sıra UEFA tehlikesi var. Beşiktaş Yönetimi, bu sezona ait olan 15 milyon Euro’luk futbolcu alacakları yeni transferlerin bonservis bedelleri ile vergileri ödeyerek borçsuzluk raporunu UEFA Merkezi’ne göndermek zorunda. Yeni yönetim 30 Ekim’e kadar borçsuzluk yazısını alamazsa önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları’ndan men edilecek. Ek olarak Ocak ayına kadar piyasaya 500 milyon TL’lik ödeme yapılması gerekiyor.

Belediye’ye borç 22 milyon TL

Siyah-Beyazlılar’ın Beşiktaş Belediyesi’ne 17 milyon TL Ecrimisil ve 4 milyon TL faiz olmak üzere 22 milyon TL borcu bulunuyor. Yasal işlemler başlatıldığı borç içerisinde kulübün Belediye’den kiraladığı Çilekli Tesisleri, BJK Koleji, Akatlar Tesisleri ve Fulya Tesisleri’nin bir kısmını kapsayan; temizlik, emlak ve kira bedelleri bulunuyor. Yönetim, aylık 70 bin TL’ye kiraladığı BJK Koleji’ni, Başakşehir Koleji’ne aylık 295 Bin TL’ye vererek gelir elde etse de Belediye’ye ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

İcra takibi başlatıldı

Yönetim, bir kolejle anlaşma yaparak 6 milyon Dolar karşılığında Akatlar Spor Kompleksi’ni kiraya verdi. Eğitim kampüsüne çevirmek için düğmeye basılan projeye, Belediye’den izinler çıkmayınca kolej yetkilileri ödenen ücreti geri istedi. Fakat ödeme yapılmadı ve kur farkı göz önüne alınarak o tarihte 4.5 TL karşılığında kur sabitlendi. Gelinen noktada borç tekrar ödenmeyince eğitim kurumu Beşiktaş’a icra takibi başlattı.

Menacerlere ödenecek para

22 milyon Euro Bugün yapılacak divan kurulu toplantısında kongre kararı çıkarsa yeni yönetimi ayrıca menecerlik ücretleri ödemesi bekleyecek. Yapılan transferlerden dolayı sadece Ahmet Bulut’un kulüpten alacağı 11 Milyon Euro bulunuyor. Ayrıca kulübün menacerlere yaklaşık 22 milyon Euro borcu bulunduğu konuşulanlar arasında. Ek olarak Mart ayında açıklanan kulübün borcu 2.4 milyar TL civarındaydı. Ancak Bankalar Birliği’nden alınan kredi ve son yapılan transfer harcamalarıyla birlikte borcun, 3 milyar TL’yi de aştığı öğrenildi.

Süleyman Hatısaru