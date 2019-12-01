Beşiktaş’ta borç 2.7 milyar TL

Beşiktaş’ın dün Vodafone Park’ta gerçekleştirilen 2019 yılı 3. olağan toplantısında denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Toplam borcun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 Lira olduğunu açıklayan Tuncel, bunun 598 milyon 972 bin 426 Lira’sının dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 Lira’sının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olduğunu belirtti.

Beşiktaş’ta 11 Mayıs’ta gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulda borç miktarı 2 milyar 423 milyon 706 bin Lira olarak duyurulmuştu.