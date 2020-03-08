Beşiktaş’ta Boateng’in gözü Galatasaray derbisinde

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçında etkisiz bir oyun ortaya koyan Kevin-Prince Boateng, Galatasaray maçıyla gollerine devam etmeyi planlıyor.

08 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta Boateng’in gözü Galatasaray derbisinde

Beşiktaş’ın Ganalı yıldızı Kevin- Prince Boateng, ilk 11’de başladığı Ankaragücü mücadelesinde etkisiz bir oyun sergiledi.

Vodafone Park’ta çıktığı ilk maçta Gaziantep FK filelerini havalandıran ve sonraki iç saha maçında Trabzonspor’a da golünü atan Boateng, Ankaragücü karşısında pozisyona giremedi. Ganalı futbolcu, 66. dakikada yerini Abdoulay Diaby’ye bıraktı.

Tecrübeli oyuncunun, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada haftaya pazar günü Galatasaray’la oynayacakları derbide gollerine devam etmeyi planladığını söylediği bildirildi.

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