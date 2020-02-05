Beşiktaş’ta Boateng, Sergen Yalçın’a mesajı verdi!

Süper Lig’in 21. haftasında, Cumartesi günü Gaziantep FK’yi Vodafone Park’ta ağırlayacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve kondisyon idmanı yapıldı. Kara Kartal’ın ara transfer döneminin son gününde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, dünkü idmanda yer aldı.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan takım çalışmasında bireysel olarak idman yapan Ganalı oyuncu, bu kez ekiple birlikte antrenman yaptı.

Teknik ekip karar verecek

Siyah-Beyazlılar’ın çift kale maç çalışması sırasında 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan Boateng, teknik direktör Sergen Yalçın’ı performansıyla oldukça memnun etti. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşan tecrübeli futbolcunun idmanın ardından Sergen Yalçın’la bir kez daha görüşüp Gaziantep maçında görev yapmak istediğini ilettiği bildirildi.

İdman eksiği sebebiyle ilk etapta oyuncusunu riske etmeme kararı alan ve yedek bekletmeyi düşünen Yalçın’ın, Boateng’in form grafiğinden oldukça memnun kaldığı ve 11 konusundaki kararını maç gününe kadar vereceği ifade edildi.

Vodafone Park’a hayran kalmıştı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yle önceki gün Vodafone Park’ta biraraya gelip yeni stadını gezen Boateng, 42 bin kişilik stada hayran kalmıştı. Başkan Çebi’ye ek olarak; İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Asbaşkan Emre Kocadağ’la da görüşen Boateng’in uzun yıllar Siyah-Beyazlı camiaya hizmet etmek istediğini ilettiği kaydedildi.

MİNİ YORUM – Orhan Yıldırım

Boateng rüzgarı

Son Kartal, sanki yıllardır burada gibi. Arkadaşlarıyla şakalaşmaları, yanlış karar veren yardımcı hocalara itirazları ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Saha içine gelince... Burak, Umut, Güven ve Lens ile aynı grup içinde kaldı. Dar alandaki çift kale maçta sol açık gibi oynadı. 4 asist ve biri kafayla olmak üzere 3 güzel golle zirve yaptı. Tecrübeli oyuncu bununla da kalmadı... İdman bitiminde kendi isteğiyle sahada kaldı. N’Koudou, Umut, Boyd, Elneny ve Güven ile birlikte şut çalışması yaptı.

Boateng her iki ayağı, iç, dış ve üst vuruşlardan jeneriklik goller kaydetti. Bu oyuncu, bu hali ile Kartal’a ilaç olur. Kaleyi gördüğü anda, atacağı şutların gol olmama ihtimali yok!..

Mario Gomez’i hatırlattı

Boateng’i izlerken aklımıza Mario Gomez geldi. Alman oyuncu da aynı kulüpten kiralanmıştı. Uzun zaman oynamamış, sakatlıklar yaşamıştı. Beşiktaş’ta gol kralı olup şampiyonluğa büyük katkı vermişti. Aynı durum söz konusu. Sadece gitti Gomez, geldi Boateng gibi. Güçlü fiziği, atletik yapısı ve son vuruş ustası olarak aynı etkiyi yapmasını bekliyoruz.