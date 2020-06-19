Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda yer almaması dikkat çeken Kevin Prince-Boateng'in sakatlığı nedeniyle maçın kadrosuna alınmadığı açıkladı.

Siyah beyazlılar resmi internet sitesinden "Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur. Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng’in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir." açıklamasını yaparak oyuncunun sakat olduğunu duyurdu.