Kara Kartal’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kazandırdığı Kevin- Prince Boateng, Siyah-Beyazlılar’ın önceki günkü Aytemiz Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

Oyuna 62. dakikada dahil olan Ganalı oyuncu, hücum hattını hareketlendirip zaferin gizli mimarları arasında yer almıştı. 4 maçta 2 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcu için yönetim, şimdiden kararını verdi. Takıma kısa sürede uyum sağlayan tecrübeli futbolcu için Beşiktaşlı idarecilerin, yeni sezonda da yola devam kararı verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, geçen ay Boateng’in sözleşmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Boateng 10 maç en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz” dedi.