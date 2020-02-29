Siyah-Beyazlılar, dün akşam Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına geçen hafta 2-2 sona eren Trabzonspor maçına göre tek değişikle sahaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Boateng’in yerine Boyd’u sahaya sürdü. Yalçın; ilk 11’ini Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boyd, N’Koudou, Burak’tan oluşturdu. Hastalığı nedeniyle idmanlara çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Ljajic, Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer aldı. Alanyaspor karşısında 62’de Lens’in yerine oyuna Boateng dahil oldu. Bu değişikliğin ardından Siyah- Beyazlılar, çift forvete geçti.

Taktik başarısını gösterdi

Beşiktaş, Boateng’in maça katılmasıyla hücum hattında etkisini gösterdi. İkinci yarıda rakibi sahasına hapseden Kara Kartal, istediğini 2 golle aldı. Oyuna girmesinin ardından hücum hattında Burak’ın üzerindeki Alanya savunmasının markajının bölünmesini sağlayan Ganalı oyuncu, sadece bu etkisiyle bile takıma katkı sağladı.

Boateng’in girişiyle üzerindeki yoğun baskı kalkan Burak, önce 70’te beraberliği getirdi ardından 87’de penaltıdan kaydettiği sayıyla Beşiktaş’ı kazandırdı. Kartal’ın yeni yıldızını yedek soyundurması sebebiyle şaşırtan teknik direktör Sergen Yalçın, başarılı ismi hamle oyuncusu olarak kullanıp maçı çözerek taktik başarısını gösterdi.