Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 24. haftasında Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başladı.

Antrenman, 5’e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. İdman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Kara Kartal’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, dünkü idmanın ön plana çıkan ismi oldu.

Teknik ekip memnun

Yıldız futbolcu, çift kale ve şut çalışmalarında attığı birbirinden klas gollerle yine kendisini izleyenleri hayran bıraktı. 2 günlük aranın ardından takıma katılan 32 yaşındaki yıldız, güçlü fiziği ve hırslı görüntüsüyle idman sırasında zaman zaman rakip ekipte forma giyen takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın form grafiğinden oldukça memnun olduğu Boateng’in, gelecek sezon da Beşiktaş’la yoluna devam etmesi bekleniyor. Sözleşmesinde, ‘10 maç forma giyerse gelecek sezon da Beşiktaş’la kontratı uzar’ maddesi bulunan Boateng’in, 7 karşılaşmada daha oynaması halinde opsiyon devreye girecek.