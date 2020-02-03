Beşiktaş’ta Boateng antrenmana çıktı

Beşiktaş’ın, İtalyan ekibi Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiraladığı dünyaca ünlü yıldızı Kevin Prince Boateng, imzayı attıktan sonra dün ilk antrenmanında boy gösterdi. Önce takım arkadaşlarıyla tanışan ve ardından Ümraniye’nin çimlerine ayak basan Boateng, hırsı ve pozitif tavırlarıyla dikkat çekti.

Siyah-Beyazlı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, kendisine inanan herkese çok teşekkür ederken, Beşiktaş’ta elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

İdmanda kısa bir çalışma yapan Ganalı atak oyuncusu, “Beni tercih eden teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine çok teşekkür ederim. Herhangi bir sıkıntım yok ve hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kendimi çok iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Takımda birçok yıldız bulunuyor’

Şans verilmesi halinde Süper Lig’de Vodafone Park’ta Gaziantepspor ile oynanacak maçta ilk 11’de oynamak istediğini söyleyen Boateng, “Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Takımda birçok yıldız bulunuyor. Özellikle Avrupa’nın en iyi golcülerinden biri olan Burak Yılmaz’a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hem kulübünün hem de milli takımının golcüsü. Onunla aynı takımda oynayacağım için çok mutluyum. Beşiktaş için ikimiz de her şeyimizi ortaya koyacağız” yorumunu yaptı.

Son derece hırslıydı

Ganalı yıldız, idmanda son derece istekli bir görüntü çizdi.

Kariyerindeki 12. kulübü

Almanya’da dünyaya gelen ve Gana Milli Takımı’nda oynayan Kevin Prince Boateng için Beşiktaş, futbol kariyerindeki 12. kulüp oldu.

İlk olarak profesyonel kariyerinde Almanya’da Hertha Berlin’de sahne alan Boateng, sonrasında sırasıyla; Tottenham, Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Frankurt, Barcelona, Sassuolo ve Kartal’dan önce de bonservisini elinde bulunduran Fiorentina’da oynadı.

Mini yorum – İdmanı yerinde takip eden foto muhabirimiz Seycan Sayım’ın görüşleri:

Bambaşka bir hava kattı

Beşiktaş’ın transfer döneminin son anlarında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, takımla beraber ilk idmanına dün çıktı ve Ümraniye’de takıma bambaşka bir hava kattı. İlk antrenmanında arkadaşları ile uyumu harikaydı. Hırsı ve istekli görüntüsüyle büyük beğeni kazandı. Kariyerinde birçok büyük takımda forma giyen Boateng, Sergen Yalçın’ın gelecek haftalarda en büyük kozlarından biri olacak. Taraftarlar ona kesinlikle bayılacak. Tarzı ve karakteriyle tam da Siyah-Beyazlı camianın aradığı tipte bir oyuncu. Asla kaybetmeye tahammülü yok. Mücadeleci ruhunun yanına bir de atacağı golleri eklerse, Kartal’a zirve yolunda büyük katkı yapar.