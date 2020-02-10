Beşiktaş’ta Boateng, 11 için bastırıyor

Beşiktaş’taki ilk maçında ortaya koyduğu futbol ve attığı golle herkesin büyük beğenisini kazanan Kevin-Prince Boateng, teknik direktör Sergen Yalçın’a şimdiden ilk 11’de formayı almak için adeta mesaj gönderdi.

Adem Ljajic’in, Gaziantep karşısında beklentilerin çok altında kalması sonrası Yalçın’ın, dünyaca ünlü yıldızını Başakşehir karşısında direkt sahaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Sırp yıldız gibi formsuz olan Diaby’nin yerine de sağ kanattaki en güçlü ismin, Boateng gibi sonradan oyuna giren ve golünü de atan Lens olacağı tahmin ediliyor.