Gelecek sezonla birlikte Beşiktaş’ta birçok şeyin değişmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in ardından takımın başına kimin geçeceği ve hangi oyuncularla yola devam edileceği şimdiden merak konusu olurken, yönetim kaptanlık görevinde de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu sezon Kara Kartal’da kaptanlar sırasıyla kaleci Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal’dı.

İkinci Oğuzhan, üçüncü Adriano

Kadro dışı kalan Tolga ile yollar ayrılacak. Oğuzhan ve Necip ise düzenli olarak ilk 11’de forma giyemiyor. İşte bu yüzden Başkan Fikret Orman ve kurmayları, hem takıma ağırlığını koyacak hem de teknik ekip ile oyuncular arasında köprü olacak isim olarak Burak Yılmaz’ı belirledi.

Devre arasında Trabzonspor’dan alınan ve kısa süredeki başarılı performansının yanı sıra milli formayı da kapan Burak’ın, birinci kaptan pozisyonuna geçeceği öğrenildi. Onun ardından ise Oğuzhan’ın ikinci, kalması durumunda ise Adriano’nun üçüncü kaptan olacağı konuşuluyor.