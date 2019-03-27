Beşiktaş'ta ikinci Ricardo Quaresma dönemi kapanıyor... Siyah-Beyazlılar’ın ilk olarak Temmuz 2010’da İnter’den 7.3 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katıp, 2013’te bedelsiz olarak gönderdiği, 2015’te ise 1.2 milyon euroya yeniden renklerine bağladığı Portekizli futbolcu ile sezon sonunda bir kez daha yolların ayrılacağı ortaya çıktı.

Q7, ESKİ KULÜBÜNE DÖNECEK

Başkan Fikret Orman’ın kulüpte yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekerek, “Seneye küçülmeye gideceğiz” açıklaması sonrası gözler maliyeti yüksek oyunculara çevrilirken, gönderilecek isimlerin başında gelen Quaresma’nın rotası da belli oldu. 35 yaşındaki Portekizli yıldızın, devre arasında transferi son anda yattığı için gidemediği eski kulübü Porto ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

KARTAL, SATIŞA SICAK BAKIYOR

Porto’nun 30 Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi olan Q7 için Beşiktaş’a 1-2 milyon euro civarında bir bonservis ücreti teklif edeceği belirtiliyor. Siyah-Beyazlı yönetimin de alacakları konusunda anlaşama sağlanamadığı için devre arasında gönderemediği Quaresma’nın satışına sıcak baktığı ifade ediliyor. Portekizli yıldızın İsviçre temsilcisi Sion’un da gündeminde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Star



