Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Kevin-Prince Boateng de gidiyor

Alman kaleci Lorius Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kevin Prince Boateng'in maaliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile yollarını ayırması bekleniyor.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Kevin-Prince Boateng de gidiyor

Alman kaleci Lorius Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle kadrolarında revizyona gitmesi beklenen takımların başında gelen Siyah Beyazlılar'da ayrılıklar peş peşe gelebilir. 

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Kevin Prince Boateng'in maaliyetini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, oyuncu ile yollarını ayırabilir. Boateng'in sözleşmesinde, 10 maça çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzar maddesi bulunuyordu. 


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