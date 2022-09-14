Beşiktaş ’ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar, önceki gün Siyah-Beyazlı formayı bu sezon 4. kez giydi. Oyun içerisindeki performansıyla alkış toplayan Berkay, başarılı bir görüntü sergiledi ve 79’da yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı.

Teknik direktör Valerien Ismael’in, Berkay’ın performansından memnun olduğu ve ilerleyen maçlarda değerlendirmeye devam edeceği ifade edildi.

Tayfur Bingöl de mesajı verdi

Alanyaspor ’dan sezon sonuna kadar kiralanan Tayfur Bingöl, önceki günkü Başakşehir maçına yedek başlayıp 79’da Berkay Vardar’ın yerine oyuna dahil oldu.

Yaklaşık 10 dakikalık süreçtetakımın savunma hattındaki direncini artırmayı başaran 29 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik direktör Valerien Ismael’e göreve hazır olduğu mesajını verdi.

İlgili Haberler Beşiktaş'ta, İstanbulspor maçında kenarda Adam Murray olacak



