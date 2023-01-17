Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor galibiyetleriyle moral bulan ve zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş 'ta gözler Vincent Aboubakar transferine çevrildi. Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası forvet hattına transfer yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Aboubakar ile birlikte Aaron Boupendza'nın da gündemde olduğu ifade edildi. Weghorst ve Montero'nun sonrası Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gündeme geldi. Başkan transfer görüşmelerini doğruladı. İşte Beşiktaş'taki son gelişmeler ve transferin tüm ayrıntıları...





3'Ü BİR ARADA TRANSFER

Wout Weghorst’u 2 milyon 825 bin euro karşılığında Manchester United’a yolcu eden, Francisco Montero’yu da sezon sonuna kadar Hamburg’a kiralayan Kartal, Vincent Aboubakar’ın yanı sıra Aaron Boupendza ve Vitor Tormena’yı renklerine bağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, Al Nassr’la sözleşmesini feshetmek için yoğun çaba harcayan Aboubakar konusunda artık geri sayıma geçmiş durumda. Kamerunlu golcü, Suudi Arabistan ekibiyle yollarını resmen ayırdıktan hemen sonra İstanbul’a gelerek 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar’a yıllık 2,5 milyon euro ödenecek. Nkoudou’yu iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkaracak olan Beşiktaş bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’da top koşturan Boupendza’yı da kadrosuna katmaya çalışıyor. Gabonlu hücum oyuncusunun, kulübüyle sözleşmesini feshederse bonservisiyle birlikte, aksi halde kiralık olarak transfer edilmesi düşünülüyor.

TEKLİF ARTIRILACAK

Kartal, Portekiz’de Braga forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Tormena konusundaki ısrarını da sürdürüyor. Montero’yu Hamburg’a gönderen siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki Tormena için Braga’ya daha önce yapılan 2 milyon euroluk teklifi artıracağı ifade edildi. Bonservis konusunda anlaşma sağlanması halinde 1,92 boyundaki deneyimli oyuncu İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacak.

ABOUBAKAR'IN AÇIKLANMASI ARTIK AN MESELESİ

Skorer'in edindiği bilgiye göre Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini her an açıklayabilir. Transferde artık son pürüzlerin kaldığı ve Kamerunlu yıldızın sözleşmesini feshettiği anda Beşiktaş'a imza atacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Aboubakar'a yıllık bonuslar hariç 2.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Kamerunlu forvet daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği iki ayrı dönemde 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Aboubakar, Beşiktaş kariyerinde toplamda 67 karşılaşmada 35 gol kaydetmişti.

ABOUBAKAR'DAN SONRA HEDEF BOUPENDZA

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde geri sayıma geçerken Aaron Boupendza'yı da gündemine aldı. Siyah-beyazlılar hücum hattında alternatifi artırmak adına Gabonlu forvetin transferi için de devreye girdi.

Süper Lig'de daha önce Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamladığı 2020-2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlamıştı. Boupendza, Hatayspor'da gösterdiği performans sonrası Katar'da Al-Arabi'ye 4 milyon 250 bin euro'ya imza atmıştı.

STOPERE VITOR TORMENA

Beşiktaş'ın stoper transferinde listede ilk isim Braga forması giyen Brezilyalı Vitor Tormena... Siyah-beyazlılar, Tormena için Braga ile yapılan ilk görüşmelerde sonuç alamamıştı. Beşiktaş, Tormena için Braga ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Yapılşan görüşmelerde farkın 1 milyon Euro civarında olduğu ve iki kulübün ortak noktada buluşması bekleniyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Tormena dışındaki alternatifleri de değerlendirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların gündemine Tormena dışında Metz forması giyen Kouyate ve Rostov'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Dennis Hadzikadunic gelmişti.

AL-AHLY, JACKSON MULEKA'NIN PEŞİNDE

Skorer'de yer alan habere göre; Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası hücum hattında eksilen Beşiktaş'ta Jakcson Muleka'nın da Al-Ahly'ye transfer olacağı ifade edilmişti. Al-Ahly Kulübü'nün Demokratik Kongolu forvetin transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Mısır kulübünden Jackson Muleka transferi için resmi açıklama geldi.

BAŞKAN GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

Al-Ahly Futbol Şirketi Başkanı Adly Al-Qai, Beşiktaş'ta forma giyen Jackson Muleka ile ilgilendiklerini ve siyah-beyazlılarla pazarlık yaptıklarını doğruladı. Al-Ahly'nin resmi yayın organına konuşan Al-Qai, Jackson Muleka'yı Mazembe'de forma fiydiği dönemden beri takip ettiklerini fakat Muleka'nın kariyer planlamasını Avrupa odaklı yaptığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ'IN TERCİHİ ÖNEMLİ"

Al-Ahly TV'ye konuşan Adly Al-Qai, Jackson Muleka transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Mazembe'de oynadığından beri Jackson Muleka'yı transfer etmek istiyoruz. Kulübüne tekif yapmıştık fakat reddedilmişti. Muleka da o dönem Avrupa'da forma giymek istiyordu. Meseleler sadece Al-Ahly'nin elinde değil, Beşiktaş forvet pozisyonunda bir değişiklik yapmadığı müddetçe elimizden bir şey gelemez. Zor değil ama Beşiktaş'ın da beklediği bazı transferler olduğu için Muleka bekliyor. Bir alternatif bulursak zaman kaybetmeyeceğiz. Bazı alternatifler de bulduk ve görüşmelerde ilerleme kaydettik. Yeni gelecek forvetin ciddi bir mali fedakarlıkla geleceğini temin ederim."

İlgili Haberler Beşiktaş Kulübü'nden uzatma sürelerine tepki

Dele Alli'nin Everton'a Attığı Goller