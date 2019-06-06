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Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

06 Haziran 2019, Perşembe 12:31
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Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.
Törene Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı.
Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Mican, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum" dedi.
Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bayramlaşma töreninden görüntüler
- Mican'ın konuşması
- Detaylar

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