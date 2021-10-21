Siyah Beyazlılar’ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Beşiktaş formasıyla önceki gün Sporting maçında etkisiz bir görüntü sergilemişti. Birçok kez önemli pozisyonlar bulmasına rağmen topu bir türlü filelerle buluşturamayan tecrübeli futbolcu, maç sonunda büyük üzüntü yaşamıştı. Bir topu da direkten dönen Batshuayi’yle özel görüşme gerçekleştiren teknik ekip, yıldız oyuncuya moral ve motivasyon yüklemesi yaptı. Pazartesi günü Galatasaray ’la oynanacak derbide üzerine büyük sorumluluk düşecek olan Batshuayi’ye terapinin maç gününe kadar devam etmesi bekleniyor.