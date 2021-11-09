Kara Kartal’ın sezon başında İngiltere Premier Lig devi Chelsea’den büyük umutlarla kadrosuna kazandırdığı Michy Batshuayi, bu zamana kadar sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı. Belçikalı forvet, 12 karşılaşmaya çıkıp 4 gollük form grafiği sergiledi. 28 yaşındaki futbolcuyla sürekli olarak toplantı yapıp ek olarak takım idmanıyla birlikte oyuncusuna özel idmanlar da yaptıran teknik direktör Sergen Yalçın, başarılı isimden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor.

Yönetimle de görüştü

Beşiktaşlı yöneticilerin de sık sık formuyla ilgili olarak görüştüğü Batshuayi’nin, şanssız bir dönem geçirdiğini söylediği ve Milli ara sonrası Alanyaspor karşılaşmasıyla beraber gollerini atıp çıkışa geçmeyi hedeflediğini ilettiği kaydedildi. Adale sakatlığı sebebiyle tedavisine birkaç gündür İngiltere’de devam edilen Batshuayi, yeni bir başlangıç yapmak istiyor.







