Kara Kartal’ın bu akşamki kritik mücadelesinde takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sakatlığı sebebiyle görev yapamayacak.

Belçikalı golcünün yerine Kenan Karaman’la Cyle Larin takımın gol umudu olacak. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle Beşiktaş ’a zaferi getiren Larin’in performansı, Siyah-Beyazlılar için belirleyici olacak.

Derbi için özel görev alan Rachid Ghezzal de hem asistleriyle hem de ceza sahası dışından yapacağı bitirici vuruşlarla skor üretmeye çalışacak.







