Beşiktaş'ta Batshuayi yok! Onlar var...
Kara Kartal’ın bu akşamki kritik mücadelesinde takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sakatlığı sebebiyle görev yapamayacak. Ghezzal, bu akşamki maça damga vurmak için çıkacak. Larin, Galatasaray derbisinde attığı 2 golle zaferin mimarı olmuştu.
Kara Kartal’ın bu akşamki kritik mücadelesinde takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sakatlığı sebebiyle görev yapamayacak.
Belçikalı golcünün yerine Kenan Karaman’la Cyle Larin takımın gol umudu olacak. Galatasaray derbisinde attığı 2 golle Beşiktaş ’a zaferi getiren Larin’in performansı, Siyah-Beyazlılar için belirleyici olacak.
Derbi için özel görev alan Rachid Ghezzal de hem asistleriyle hem de ceza sahası dışından yapacağı bitirici vuruşlarla skor üretmeye çalışacak.