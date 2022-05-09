Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Michy Batshuayi, derbiye de takımının gol umudu olarak sahaya çıktı. Siyah-Beyazlı forma altında ilk 4 penaltı vuruşunu gole çeviren 28 yaşındaki yıldız, son Trabzonspor maçında ise penaltıyı kaçırmıştı. Belçikalı forvet, Fenerbahçe karşısında da 9. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ligde toplamda 14 golü bulunan tecrübeli oyuncu, krallık yarışında da Kasımpaşalı Umut Bozok ve Rizesporlu Pohjanpalo'nun iki gol gerisinde kaldı.

Doğrudan soyunma odasına gitti

Bu arada Batshuayi, Sarı- Lacivertliler karşısında ortaya koyduğu futbolla vasatın üzerine çıkamadı. Girdiği pozisyonları skora çeviremeyen Batshuayi, sahada kaldığı süre içerisinde de varlık gösteremedi. Hâl böyle olunca Kartal'ın hocası Valerien Ismael, 62. dakikada Belçikalı'yı kenara aldı. Batshuayi, oyundan çıkarken de Siyah-Beyazlı futbolseverler tarafından ıslıklandı. 28 yaşındaki futbolcu, doğrudan soyunma odasına gitti.