Beşiktaş , bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakiplerine 13 kez konuk olan takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi. Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig’de son olarak Konyaspor ’a 1-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı. Kartal, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü. Malatya ve Demirspor karşılaşmalarını 1-1’lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep (1-0), Karagümrük (1-0), Antalya (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi. Siyah-Beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek.

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Batshuayi cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, takımla çalışmalara başladı ve kadroda olacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen Rosier, ligdeki Altay ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic ise Sivas karşılaşmasında forma giyemeyecek.



