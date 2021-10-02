Siyah-Beyazlı formayla 3 gollük performans sergilemesinin ardından Adana Demirspor ve Ajax karşılaşmalarını boş geçen Michy Batshuayi, teknik ekibi üzmüştü. Vodafone Park’ta bu akşam Sivasspor ’la oynanacak karşılaşmaya oldukça iyi hazırlanan Belçikalı golcü, form olarak yüksek seviyede bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu akşam atacağı gollerle Milli ara öncesinde takımına zaferi getirmeyi planlıyor. Başarılı futbolcu, Milli arada Belçika formasıyla UEFA Uluslar Ligi yarı final turunda 7 Ekim’de Fransa karşısında maça çıkacak.