Beşiktaş ’ın en büyük gol silahı Batshuayi, 90 dakika boyunca adeta Fenerbahçe savunması ile savaştı. Zaman zaman gerilimli anlar da yaşayan Batshuayi’nin ciddi fırsatlar yakaladığı bölümler oldu. Fakat ya son vuruşları doğru yapamadı ya da pası takım arkadaşına aktarmakta geç kaldı.Her şeye rağmen golü çok isteyen Belçikalı yıldız, son anlarda Kadıköy’ü susturan isim olabilirdi. 90 artı 5. dakikada sağ çaprazdan kaleye çok sert bir şut gönderen Batshuayi’nin vuruşu, direkte patladı. Kaçan pozisyonun ardından Batshuayi büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları onu teselli etti.

13 maçta 6 golü var

Geçtiğimiz haftaki Kayserispor mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik performans gösteren Batshuayi, hafta içinde oynanacak Göztepe mücadelesinde yeniden gollerine başlamayı hedefliyor. Toplamda çıktığı 13 lig mücadelesinde 28 yaşındaki hücumcunun 6 golü bulunuyor.









Rıdvan’dan süper asist

Beşiktaş’ın hocası Önder Karaveli, zorlu Kadıköy deplasmanında sol bekte Rıdvan ile başladı. Burnu kırılan Umut Meraş ise hazırlanan özel maskeyle kulübede yer aldı. Karşılaşma boyunca elinden geleni ortaya koyan Rıdvan, Josef’in ikinci golünde çok güzel bir asiste imza attı. Topu adeta takım arkadaşının kafasına gönderen genç oyuncu, Beşiktaş’ta günün başarılı isimlerinden biriydi.

Sınırdaki Larin kart görmedi

Siyah-Beyazlı ekipte, Fenerbahçe derbisi öncesinde1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. O da, Cyle Larin idi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan başarılı forvet, derbide kart görmedi. 78.dakikada yerini Güven’e bırakan Larin, hafta içinde oynanacak Göztepe mücadelesinde forma giyebilecek. Larin, Kadıköy’de görev aldığı süre boyunca ise gol yollarında beklenen katkıyı gösteremedi.







