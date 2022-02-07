Vodafone Park’ta ilk devrede eşitlik bozulmayınca, ikinci yarıda Beşiktaş ’ın müthiş baskısı vardı. Taraftarının da etkisiyle rakip kaleye yüklendikçe yüklenen Siyah-Beyazlılar, her türlü hücum organizasyonunu denedi, pozisyonlara girdi ancak sonuçlandırma kısmında yine etkisizdi.

Larin, Pjanic ve Batshuayi önemli fırsatlar yakalarken, bir türlü golü atamadılar. İstatistiklere bakıldığında da Kartal’ın üstünlüğü net şekilde ortadaydı.









2.65’lik gol beklentisi

6 net pozisyon kaçırıp, 2.65’lik gol beklentisine ulaşan Kara Kartal, 2 kez direğe takıldı. Önder Karaveli göreve geldikten sonra ilk kez Dolmabahçe’deki bir maçta puan kaybeden ve rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kazanması halinde puanını 39’a çıkartacaktı.

Batshuayi eskiye döndü

Sezonun ikinci yarısına müthiş başlayan ve ilk 3 maçta da birer gol atan Michy Batshuayi, 1-1’lik Yeni Malatya mücadelesinde ise asist yapmıştı. Lige verilen ara, Belçikalı yıldıza yaramadı! Hücumda bitirici vuruşları yapamayan Batshuayi, adeta ilk yarıdaki günlerine döndü. Batman lakaplı forvetin, Süper Lig ’de toplam 9 golü bulunuyor.







