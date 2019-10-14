Beşiktaş'ta başkanlık için ince hesaplar! Gözler 1617 oyda!

Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi bir önceki seçimde 1617 oy alan Hürser Tekinoktay’ın oylarının peşinde. Bunun dışında iki eski başkan döneminde üye yapılan seçmenler de kritik öneme sahip.

14 Ekim 2019, Pazartesi 08:35
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Beşiktaş'ta başkanlık için ince hesaplar! Gözler 1617 oyda!

Beşiktaş'ta başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi de, Serdal Adalı da bir önceki seçimde Hürser Tekinoktay'a giden 1617 tepki oyunun peşinde. İki tarafa da yakın isimlerin Orman'a tepki olarak verilen oyların 20 Ekim'de başkanı belirleyeceği görüşünde.

BÜYÜK ÇEKİŞME...

İki eski başkan döneminde kulübe üye yapılan üyelerin de büyük öneme sahip olduğu, kemik oy denilen bu oyların ise 5-6 bin civarında olduğu konuşuluyor. 5-6 aydır seçim için hazırlanan Ahmet Nur Çebi, seçimi dernekler üzerinden kazanmak istiyor.

Kaynak: Takvim

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