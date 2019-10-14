Beşiktaş'ta başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi de, Serdal Adalı da bir önceki seçimde Hürser Tekinoktay'a giden 1617 tepki oyunun peşinde. İki tarafa da yakın isimlerin Orman'a tepki olarak verilen oyların 20 Ekim'de başkanı belirleyeceği görüşünde.

BÜYÜK ÇEKİŞME...

İki eski başkan döneminde kulübe üye yapılan üyelerin de büyük öneme sahip olduğu, kemik oy denilen bu oyların ise 5-6 bin civarında olduğu konuşuluyor. 5-6 aydır seçim için hazırlanan Ahmet Nur Çebi, seçimi dernekler üzerinden kazanmak istiyor.

Kaynak: Takvim