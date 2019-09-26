Başkan Fikret Orman’ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından dün için yönetim kurulunu toplayacağını vurgulamıştı. Ancak Orman, kulüp binasına gitmesine rağmen yönetimi toplamadı. Yönetim Kurulu toplantısının bugün yapılacağı öğrenildi. Saat 11.00’de gerçekleştirilecek toplantıda Orman’ın resmen istifa edeceği ve olağanüstü genel kurul kararı alınacağı ifade edildi. Başkan’ın istifasının ardından kulübü olağanüstü seçime 2. Başkan Serdal Adalı’nın götüreceği belirtiliyor.

ÇOK ADAY VAR AMA…

Beşiktaş'ta kongrede birçok adayın ismi gündeme gelirken, asıl çekişmenin muhalefetin adayı Ahmet Nur Çebi ile 2. Başkan Serdal Adalı arasında geçmesi bekleniyor. “Fikret Orman varken aday olmam” diyen Çebi’nin önünde artık engel kalmadı. Daha önce Fikret Orman’a karşı başkan adayı olan Serdal Adalı’nın bu görevi çok istediği biliniyor. Kulislerde isimleri geçen diğer isimler İsmail Ünal, Hürser Tekinoktay ve Ali Gültiken’in şanslarının ise daha az olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Güneş