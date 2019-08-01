Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya’da geçiren Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, önceki gün takım kampına katılmıştı.

Dün sabah saatlerinde yapılan antrenmana golf arabasıyla gelen Başkan Orman, idmanı yerinde takip etti. Teknik direktör Abdullah Avcı’yla görüşüp takım hakkında bilgi aldı.

Dün 56. yaşına giren başarılı çalıştırıcıyı tebrik edip sarılan Orman, ardından kulüp personeliyle de görüştü.

Antrenman sonunda futbolcularla da bir süre sohbet eden Başkan Fikret Orman, sonrasında takımla birlikte otele geçti.