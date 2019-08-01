Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, dümene geçti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün takımın Avusturya’daki idmanına otelden golf arabasıyla geldi. 56. yaşına giren teknik direktör Abdullah Avcı’yı sarılarak kutlayan Orman, sonrasında antrenmanı izledi.

01 Ağustos 2019, Perşembe 06:01
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Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, dümene geçti

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya’da geçiren Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, önceki gün takım kampına katılmıştı.

Dün sabah saatlerinde yapılan antrenmana golf arabasıyla gelen Başkan Orman, idmanı yerinde takip etti. Teknik direktör Abdullah Avcı’yla görüşüp takım hakkında bilgi aldı.

Dün 56. yaşına giren başarılı çalıştırıcıyı tebrik edip sarılan Orman, ardından kulüp personeliyle de görüştü.

Antrenman sonunda futbolcularla da bir süre sohbet eden Başkan Fikret Orman, sonrasında takımla birlikte otele geçti. 

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