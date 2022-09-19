Spor Toto Süper Lig ’de 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş ’ın önceki akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor’la 2-2 berabere kalması sonrasında yönetim harekete geçti. Başakşehir mağlubiyetinin ardından gelen bu sonuçla birlikte 2 haftada 5 puanlık kaybın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’dan son durumla ilgili olarak ayrıntılı rapor istedi. Çebi, milli ara sebebiyle maçın ardından ailesinin yanına Almanya’ya dönen Valerien Ismael’le de hafta ortasında görüşecek ve bu toplantıda Ceyhun Kazancı da yer alacak.





Hedef, derbi zaferi

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, teknik ekibin ardından konunun oyuncu tarafına da el atması bekleniyor. Çebi’nin, takım kaptanları; Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal’la da bir araya gelip futbolcuların düşüncelerini de dinleyeceği belirtildi. Her fırsatta yaptığı açıklamada teknik direktör Valerien Ismael’in arkasında olduğunu belirten Çebi, takımın üzerindeki kara bulutları dağıtıp milli ara sonrasında Vodafone Park’ta Fenerbahçe zaferi yaşamak istiyor.

FANATİK ÖZEL / Orhan Yıldırım

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