Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde dün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar gününe ertelendi. Başkan adayları ise çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor.

Serdal Adalı, yoğun mesai harcarken esnaf ziyaretlerine başlamış durumda. Önceki gün basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen ve projelerini anlatan Adalı, ardından Beşiktaş Çarşı’ya giderek burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çebi yoğun mesaide

Taraftarla camianın tekrar bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen ve bu doğrultuda ilk olarak Beşiktaş taraftarının kalbi olan Çarşı’ya ziyarette bulunan Adalı, seçime kadar olan sürede ziyaretlerini sıklaştıracak.

Bir diğer aday Ahmet Nur Çebi ise özellikle sosyal medya hesaplarından çalışmalarına başlarken birçok dernek ve üyeyle de bire bir görüşmelerde bulunuyor. Son günlerde Altunizade’deki ofisinde kurmaylarıyla birlikte geç saatlere kadar kongre üzerinde çalışan Çebi, bu hafta sahaya inerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Tekinoktay efsanelerle...

Başkan adaylarından Hürser Tekinoktay da Çebi gibi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Beşiktaş’ta altyapı teknik direktörlüğü yapan ve bir dönem Scala’nın da yardımcılığını yapan Tekinoktay, özellikle kulübün efsane isimleri olan eski futbolcular ve tribün liderleriyle görüşerek seçim öncesinde camiada birlik ve beraberliği sağlayacağı projelerini anlatıyor.

Ünal projelerini anlatacak

İsmail Ünal ise şu ana kadar sessiz kaldı. Kongre çalışmalarına bugün itibariyle başlayan Ünal’ın, önümüzdeki günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini anlatacağı öğrenildi.

Adaylar arasında bir birleşme olup olmayacağı ise bu hafta içinde belli olacak. Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri ise perşembe günü netleşecek.

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