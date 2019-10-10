İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30’da BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na başkan adayı olarak katılmak isteyen Kongre Üyelerimiz için başvuru süresi, bugün saat 17:00 itibariyle dolmuştur.

Ahmet Nur Çebi: 577

Hürser Tekinoktay: 281

İsmail Ünal: 364

Serdal Adalı: 696

Kongre Üyemizin imzalı önergeleri ile başkan adayı olmuşlardır (alfabetik sıra ile).

Başkan adayları yönetim kurulu geçici listelerini Divan Başkanlık Kurulumuza teslim etmişlerdir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın Camiamıza hayırlı olmasını diler; başkan adaylarına başarı dileklerimizi sunarız.