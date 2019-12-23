Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu maçın ardından yönetimi olağanüstü toplayan siyah beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi, maçta yaşananlar hakkında bir basın toplantısı yapma kararı almıştı.

RESMEN AÇIKLANDI

Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden basın toplantısıyla ilgili açıklama yapıldı:

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Futbol Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan hakem skandalıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Bugün (pazartesi) saat 14.00’da Vodafone Park’ta düzenlenecek toplantıya tüm basın mensupları davetlidir.