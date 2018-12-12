Beşiktaş'ta Babel, yeni sözleşmeyi beğenmedi

Beşiktaş’ın yeni sözleşme için yıllık 2.2 milyon Euro önerdiği Hollandalı yıldız 3 milyon Euro’da diretiyor.

12 Aralık 2018, Çarşamba 08:20
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Beşiktaş'ta Babel, yeni sözleşmeyi beğenmedi

Taraftarla yaşadığı polemik ve bir türlü iyileşmeyen sakatlığı ile gündemde olan Ryan Babel'in yeni sözleşme görüşmelerinde de sorun yarattığı ortaya çıktı. Siyah beyazlıların yılda 2.1 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldıza 2.2 milyon Euro teklif ettiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı belirtildi. İlk görüşmeden itibaren 3 milyon Euro'da direten Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği, bu nedenle de indirime yanaşmadığı gelen bilgiler arasında. Babel'e şu ana kadar bir teklif gelmediği de öğrenildi.

(Sabah)

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