Beşiktaş'ta Babel depremi! Takımdan ayrılıyor

Beşiktaş'ta Pepe'nin ardından Babel ile de yollar ayrılıyor. Hollandalı futbolcunun sözleşmesi kısa zaman içerisinde feshedilecek.

15 Aralık 2018, Cumartesi 23:00 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Babel depremi! Takımdan ayrılıyor

Portekizli yıldız Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile de önümüzdeki günlerde yollar ayrılacak.

2017'nin Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı ekiple bir de şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 resmi maça çıkarken 6 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.

Sinyalleri vermişti

Ryan Babel, Hollanda basına yaptığı açıklamada “Beşiktaş’la olan sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor. Henüz geleceğimle alakalı bir karar vermedim. Şu andaki amacım; fiziksel olarak tamamen iyi duruma gelmek ve yeni yılda maçlara çıkabilmek, maçlarda oynamak. Yeni yıldan en büyük dileğim; sağlıklı kalmak, fiziksel olarak iyi olmak ve maçlarda oynamak” demişti.

Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL

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