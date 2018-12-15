Portekizli yıldız Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile de önümüzdeki günlerde yollar ayrılacak.

2017'nin Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı ekiple bir de şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 resmi maça çıkarken 6 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.

Sinyalleri vermişti

Ryan Babel, Hollanda basına yaptığı açıklamada “Beşiktaş’la olan sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor. Henüz geleceğimle alakalı bir karar vermedim. Şu andaki amacım; fiziksel olarak tamamen iyi duruma gelmek ve yeni yılda maçlara çıkabilmek, maçlarda oynamak. Yeni yıldan en büyük dileğim; sağlıklı kalmak, fiziksel olarak iyi olmak ve maçlarda oynamak” demişti.

Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL