Başarılı hocanın, yeni forvetin PAOK maçına yetişmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak Yunanistan ekibiyle 25 Ağustos’ta oynanacak maça Kanadalı golcüsü Cyle Larin’i hazırladığı bildirildi. Oyuncusuyla dünkü idman öncesinde özel bir toplantı gerçekleştiren Ya lçın’ın, mevcut şartlarda PAOK karşısında görev yapacak oyuncusuna, bu maçın kalitesini gösterebilmek için çok önemli bir fırsat olduğunu aktardığı ifade edildi. Geçen sezonu Belçika ekibi Zulte Wa regem’d e kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcu, 33 maçta 10 gol ve 5 asistle oynamıştı.







