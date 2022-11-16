2021-22 sezonundan bu yana Beşiktaş GKN Kargo Takımı'nın Başantrenörlüğünü yapmakta olan Ayhan Avcı ile yollarını ayıran Siyah Beyazlılar, son olarak Çukurova Basketbol'da görev alan Aziz Akkayı'yı yuvaya döndürdü. Kara Kartal, 2004-2005 sezonunda Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşayan, 2006 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan takımın başında yer alan Akkaya'nın Başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Beşiktaş GKN Kargo Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevine Aziz Akkaya getirildi. Beşiktaş GKN Kargo Takımımızın Başantrenörlük görevi için tecrübeli çalıştırıcı Aziz Akkaya ile sözleşme imzalandı." ifadeleri kullanıldı.

Aziz Akkaya kimdir?

27 Mayıs 1967 İstanbul doğumlu olan Aziz Akkaya, antrenörlük kariyerine 1983 yılında Nişantaşıspor’da başladı. Uzun süre burada yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Aziz Akkaya, 1987 yılında İstanbulspor’da yardımcı antrenör olarak görev aldı.

1988-1989 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev almaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, 1991-1992 sezonunda Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörlüğünü yapmaya başladı. Uzun yıllar Siyah Beyazlı camiada görev alan Aziz Akkaya, altyapı ve A Takımda birçok başarıya imza attı. Kadın Basketbol Takımı'nı 2004-2005 sezonunda Türkiye Ligi Şampiyonluğu’na taşıyan Aziz Akkaya, 2006 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Kadın Basketbol Takımın başında yer aldı.

Son olarak 2016-2019 yılları arasında 3 sezon Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörlük görevini yürüten Aziz Akkaya, 27 sene hizmet ettiği Siyah Beyaz formayı ligde ve kupalarda birçok kez finale taşıdı.

Aziz Akkaya; 2013-2014 sezonunda Botaşspor’u, 2014-2015 sezonunda da Edirnespor’u, 2020-2021 sezonunda Elazığ İl Özel İdare’yi, 2021-2022 sezonunda Çukurova Basketbol’u çalıştırdı ve Türkiye Kupasını kazandırdı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nda (TBF) uzun yıllar görev alan ve özellikle Altyapı Milli Takımları'nda birçok başarıya imza atan Aziz Akkaya, son olarak TBF Kadın Milli Takımlar Altyapı Koordinatörlüğü ve A Milli Kadın Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevlerini üstlendi.

Aziz Akkaya, 2022-2023 sezonu Kasım ayında Beşiktaş GKN Kargo Takımı'nın Başantrenörlüğüne getirildi.



