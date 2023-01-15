Beşiktaş 'ın Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı genç savunma oyuncusu Francisco Montero ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah Beyazlılar'ın kadroda düşünmediği 23 yaşındaki stoper kiralık olarak takımdan ayrıldı. İşte detaylar...

750 BİN EURO'YA GELDİ

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda önce kiralık olarak kadrosuna kattığı geçen sezonda da 750 bin Euro'ya transfer ettiği Francisco Montero, Siyah Beyazlılar'ın savunmasında alternatif isim olarak forma giydi. Önce Vida ve Welinton, bu sezon da Saiss, Welinton ve Tayyip Talha'nın gerisinde kalan İspanyol savunmacının forma şansı bulabileceği bir kulübe gönderilmesine karar verildi.

BEBEĞİNİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Geçtiğimiz aylarda bir bebeği olan 23 yaşındaki futbolcu, bebeğine Fabio adını verdi. Fabio daha sonra yoğun bakıma alınmış ve yaşam mücadelesi vermişti. İspanyol oyuncudan dün iyi haber geldi. Montero'nun oğlu Fabio'nun yoğun bakımdan çıkarıldığı ve durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYORDU

Montero'nun devre arasında İstanbul'da bir takıma kiralanacağı iddia ediliyordu. 23 yaşındaki oyuncunun ailesinden uzak kalmamak için İstanbul dışına çıkmak istememesi seçenekleri kısıtlarken, kendisine talip olan kulüpler Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük olmuş ancak transfer gerçeklememişti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Beşiktaş, savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Alman ekibi ayrıca istediği takdirde 2022-2023 sezonu sonunda 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Montero'yu kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

Siyah Beyazlı ekipten Montero'nun geçici transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.