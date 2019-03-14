Beşiktaş’ta uzun süredir ödenmeyen maaşlar problem olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş’in ayrılacak olmasında dolayı yaşanan kargaşa aşılmadan, ödeme problemi baş gösterdi. Ödemelerin aksaması nedeniyle ara transfer döneminde Pepe ve Babel gibi isimlerle yollarını ayırmak durumunda kalan, Quaresma ile ise yolları ayırma aşamasına gelen Beşiktaş’a, Karius’tan sonra, kadro dışı bırakılan Gökhan Töre de kazan kaldırdı.

Alman kaleciyle ilgili Bild gazetesinde yer alan haberde, Karius’un alacakları için FIFA’ya başvurduğu ve Beşiktaş’ın bir yaptırımla karşı karşıya kalabileceği yazılmıştı. Alman gazetenin haberine göre Karius, 4 aylık alacağı için 20 Şubat’ta FIFA’ya başvurmuş ve kendisine ödeme günü için verilen son tarih de çoktan sona ermişti.

Aynı haberde, Beşiktaş’ın FIFA’dan çıkacak karara göre sportif yaptırıma uğrayabileceğinin de altı çizildi. Bild, ödemerin gecikmesi ile siyah-beyazlıların Avrupa kupalarından men cezası alma ya da puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini yazdı.

Siyah-beyazlı takımın içerisinde kaptanların haricinde bir çok oyuncunun da maaş alamadığı için rahatsız olduğu ifade edildi. Öte yandan A Milli Takım’la anlaşan ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan teknik direktör Şenol Güneş’in de yakaşık 1 yıldır ödeme almadığı ve kulüpten 2 milyon Euro’ya yakın alacağı olduğu öğrenildi.

UEFA’nın ise Beşiktaş’a Avrupa kupaları için lisans vermesi için bu ödemelerin Mart ayının sonuna kadar yapılmasını beklediği öğrenildi. Aksi takdirde siyah-beyazlıların bu konuda sıkıntı yaşayabileceği ifade edildi.

Kaynak: Yeni Şafak