Ülkemizi Avrupa Ligi’nde Akhisar ve Fenerbahçe ile birlikte temsil eden Beşiktaş, I Grubu’ndaki son mücadelesinde perşembe günü sahasında Malmö’yü konuk edecek.

Gruptan çıkması için beraberliğin yettiği Siyah- Beyazlılar, İsveç ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından bugün yapacağı idmanla başlayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, antrenman öncesi kısa bir toplantı yapacağı ve sırasıyla oynayacakları Malmö, Trabzonspor ve Kasımaşa (d) maçlarına oyuncularının en iyi şekilde odaklanmalarını isteyeceği bildirildi.