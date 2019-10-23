UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın Braga’yı ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma 1,5 saat sürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Georges N’Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby ve Douglas Santos katılmadı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının yapıldığı idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.