Şenol Güneş sonrası teknik direktör arayışlarında Abdullah Avcı, Mircea Lucescu ve Tayfun Korkut gibi isimleri gündemine alan Beşiktaş Yönetimi en kısa süre içinde bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir’in Abdullah Avcı’yı bırakma düşüncesinde olmaması nedeniyle Lucescu’yu yeniden ön plana aldı.

Yönetimin önümüzdeki günlerde Rumen hocayla masaya oturacağı aktarıldı. Bir süre önce transfer listesi oluşturan ve milli takımdayken birçok yerli oyuncuyu da takip eden Lucescu’nun, yönetimin yeşil ışık yakması halinde düğmeye basacağı bildirildi. Deneyimli teknik adamın, yönetimin belirlediği bazı isimleri izleyerek rapor hazırladığı da iddia edildi. Beşiktaş’tan teklif gelmesi ihtimaline karşılık bir süredir gizli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Lucescu’nun, siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonki maçlarını da analiz ettiği ileri sürüldü.

Teknik direktör belli olmadan yeni sezon için kamp programlarını da yapan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu’da sıkıntı yaşanması durumunda Tayfun Korkut’u İstanbul’a davet edecek. Korkut daha önce yapılan ön görüşmede Beşiktaş’a yeşil ışık yakmıştı.

Yönetim seçecek

Bu arada siyah-beyazlı yönetim, Mircea Lucescu ile anlaşma sağlanması halinde tecrübeli hocanın yardımcılarını kendisi belirleyecek. Kondisyoner seçimini Lucescu’ya bırakacak olan yönetim, yardımcı antrenörlük görevini siyah-beyazlı camiadan bir isme teslim edecek. Daha önce Tamer Tuna ve İlhan Mansız gibi isimleri yedek kulübesinde görevlendiren yönetim kurulu önümüzdeki dönemde bir ya da iki yardımcıyı Luces cu’nun yanına verecek.

(Milliyet)